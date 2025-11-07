Dove vedere in tv Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Domenica 9 novembre (ore 16.00) si giocherà Conegliano-Vallefoglia, incontro valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Pantere torneranno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso dopo aver sconfitto Milano nel big match di recupero della quarta giornata, infilando l’ottava vittoria consecutiva in campionato e allungando in testa alla classifica generale, dove ora può fare affidamento su quattro punti di vantaggio nei confronti di Scandicci.

La corazzata veneta proverà a confermare la propria imbattibilità e partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine marchigiana, che cercherà la difficile impresa di fare risultato in trasferta.Daniele Santarelli potrà fare affidamento su tutte le sue giocatrici di punta, a cominciare dall’opposto Isabelle Haak, dal libero Monica De Gennaro e dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, passando per la schiacciatrice Gabi e la centrale Sarah Fahr.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Vallefoglia, incontro valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-VALLEFOGLIA VOLLEY

Domenica 9 novembre

Ore 16.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-VALLEFOGLIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN e VBTV per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.