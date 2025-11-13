Volley femminile, le migliori italiane della 9° giornata di A1. Omoruyi sempre più leader, D’Odorico ribalta la Omag

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 9ª GIORNATA DI SERIE A1

EKATERINA ANTROPOVA: Trascinante nel 3-0 di Scandicci su Chieri. Chiude con 17 punti e un 60% in attacco, risultando il riferimento costante nei palloni pesanti e dando continuità alla prestazione della squadra. Leadership e pulizia tecnica nei finali di set.

REBECCA PIVA: Prestazione completa nella vittoria di Milano su Firenze. Per l’azzurra 13 punti con il 52% in attacco e 26 ricezioni gestite con il 57% di positività: equilibrio prezioso tra prima e seconda linea.

ELENA PERINELLI: Cuore e sostanza nella rimonta di Perugia a Bergamo. Firma 17 punti con il 44% in attacco e regge in ricezione (31 palloni, 61% positivi), accendendo la risalita dal 0-2 al 3-2.

SOFIA D’ODORICO: MVP nell’impresa esterna della Wash4Green Monviso a San Giovanni in Marignano. Guida la rimonta con 22 punti, colpi in diagonale e lucidità nel tie-break: la sua energia cambia inerzia alla gara.

LOVETH OMORUYI: Trascinatrice di Vallefoglia a Novara: 24 punti con il 42% in attacco, tanta pressione in break e continuità nelle rotazioni più delicate. Segnali da leader tecnico, un inizio di stagione spumeggiante il suo.

MARINA LUBIAN: Centro dominante nella capolista Conegliano: 10 punti con un sontuoso 71% in attacco, premiata MVP. Esecuzioni perfette in primo tempo e presenza a rete che indirizzano i primi due set.

JOSEPHINE OBOSSA: Spallata decisiva nel 3-0 della UYBA su Cuneo: 18 punti con il 62% in attacco, ritmo alto in cambio palla e aggressività in contrattacco. Terminale affidabile.

ANNA PIOVESAN: Faro dell’Omag-MT San Giovanni nonostante il ko al quinto: 20 punti con il 42% e lavoro massiccio in seconda linea (22 ricezioni, 70% positività). Non basta per il 3 punti.