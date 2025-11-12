Nella nuova puntata di Volley Night, in diretta alle 21.15, doppio colpo d’attacco ai microfoni di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio: ospiti due grandi protagonisti del volley italiano, Francesco Recine e Alice Pamio. Recine, martello ricevitore e campione del mondo 2022, è tornato in Italia dopo una stagione in Giappone per dare nuova linfa alla Allianz Milano, protagonista di un’ottima prima parte di stagione in Superlega. Dall’altra parte della rete, Alice Pamio, reduce dall’annata in Serie A1 con Talmassons, è oggi tra le trascinatrici di Trento, capolista del girone A di Serie A2, con un obiettivo chiaro: riconquistare la massima serie. A “torchiare” gli ospiti, come sempre, i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, per una puntata ricca di retroscena, curiosità e analisi tecniche sul presente e il futuro del volley italiano. Appuntamento in diretta alle 21.15 su Volley Night – non mancate! #VolleyNight #FrancescoRecine #AlicePamio #Volleyball #Pallavolo #SerieA1 #SerieA2 #AllianzMilano #TrentinoVolley #SimonaBastiani #LucianoDeGregorio #LauraPartenio #PaoloCozzi #VolleyItalia #VolleyballTalk #IntervistaSportiva #Superlega