Volley femminile, le migliori italiane della 11° giornata di A1. Festival delle opposte: Egonu, Antropova e Adigwe tra le migliori

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 11ª GIORNATA DI SERIE A1

FEDERICA SQUARCINI: Bentornata! 11 punti per lei nella gara casalinga contro Macerata giocata da titolare, 46% in attacco, due muri e due ace, così, tanto per gradire…

MERIT ADIGWE: Si prende ancora una volta la copertiuna nella vittoria di Conegliano contro Firenze. Chiude con 15 puntiin tre set, il 41% in attacco, un ace e un muro.

PAOLA EGONU: Cervia è uno dei posti in cui la Nazionale azzurra ha preparato il Mondiale, poi vinto a settembre e a Cervia Paola Egonu ha costruito la sua estate d’oro. In quel Palasport torna e fa la differenza nella sfida con San Giovanni in Marignano che crolla sotto i colpi dell’oposta azzurra che chiude con 18 punti, il 56% in attacco e un ace.

VALERIA BATTISTA: Si prende il posto da titolare e si fa trovare pronta con 15 punti all’attivo contro Perugia, il 63% di positività in ricezione, il 37% in attacco, un muro e un ace.

ALICE DEGRADI: Rientra in campo dopo l’infortunio estivo. Va già bene così.

EKATERINA ANTROPOVA: Nel festival degli opposti lei non poteva mancare di certo. Trascina Scandicci alla vittoria contro Vallefoglia con una prova da 17 punti, il 52% in attacco, due ace e tre muri.

CHIDERA EZE: Bella prova dell’alzatrice di Bergamo che contribuisce al successo prezioso in casa con Cuneo. L’intesa con Kipp migliora ogni giorno e la distribuzione, a parte qualche black out, è ineccepibile.