VIDEO Sinner-De Minaur 2-0, ATP Finals 2025: highlights e sintesi della semifinale

Jannik Sinner rispetta il pronostico favorevole della vigilia e nella prima semifinale delle Atp Finals supera Alex de Minaur 7-5 6-2 in un’ora e cinquantatré minuti di gioco. L’azzurro centra così la sua seconda finale consecutiva nel torneo di fine anno e sfiderà nella finale di domani il vincente del confronto di questa sera tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime.

Il numero due del mondo porta alla roboante cifra di 13-0 il record di vittorie con il giocatore australiano, conquista la trentesima vittoria consecutiva sui campi indoor e offre l’impressione di una straordinaria solidità che gli permette di travolgere poi l’avversario alla distanza dopo un combattuto primo set.

Il primo parziale si snoda sui binari di un sostanziale equilibrio che il giocatore italiano riesce a rompere solamente nell’undicesimo gioco quando alza ulteriormente la qualità del proprio tennis, si procura tre palle break e, alla terza opportunità, lascia partire il devastante rovescio vincente per il 6-5 e chiude poi i conti per il 7-5 della prima frazione.

L’australiano, dopo aver speso praticamente tutte le energie a propria disposizione per riuscire a stare attaccato al rivale nel primo parziale, subisce lo strapotere dell’avversario senza riuscire ad opporsi. Il detentore del titolo ottiene il break nel primo e nel terzo gioco della seconda partita, annulla la palla break nel sesto gioco e, al secondo match point, chiude con il comodo 6-2.