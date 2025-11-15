ATP Finals 2025, Jannik Sinner: “Sono molto contento di chiudere la stagione con una finale, domani mi divertirò”

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla finale delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: l’azzurro ha sconfitto in due set l’australiano Alex de Minaur e domani affronterà nell’ultimo atto il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Il tennista italiano ha parlato a caldo al termine del match odierno nella consueta intervista in campo.

L’analisi a caldo dell’azzurro: “Sono molto felice, è l’ultimo evento dell’anno, è stato fantastico concludere in questo modo. È stata una partita molto dura, soprattutto all’inizio del primo set, ho sentito che stava servendo alla grande, era molto preciso. Nel secondo set sono riuscito a fare il break molto presto, poi il mio livello è migliorato. Ho cercato di essere più aggressivo, e questo ha funzionato molto bene, ma è stata una partita molto dura. Raggiungere tre finali consecutive a Torino significa molto per me, c’è un’atmosfera fantastica, è un posto fantastico per giocare a tennis e per concludere questa splendida stagione che ho disputato. Domani mi divertirò, farò del mio meglio per ottenere il miglior risultato possibile. In ogni caso, è stata una settimana fantastica“.

Domani Sinner concluderà la propria stagione: “Anche l’anno scorso, a fine stagione, mi sentivo molto meglio col servizio rispetto al resto dell’anno, ed anche quest’anno è stato simile. Spero che lavoreremo molto nella pre-stagione per essere pronti per la prossima, spero di poter servire in questo modo per tutta la stagione e rendere il servizio il più stabile possibile. Ha funzionato molto bene, soprattutto in questo torneo, giocare in casa aiuta, ti dà un enorme aiuto per essere più sicuro. Sono molto contento del lavoro che stiamo facendo, vediamo cosa succederà. Domani è l’ultima partita della stagione per me, quindi sono molto contento di concludere con una finale“.

A Sky Sport l’italiano ha ribadito il concetto: “Lui è partito molto bene, sono contento di come ho servito nei momenti importanti, poi nel secondo set ho alzato il livello. Per tirare forte devi essere quasi alla perfezione fisicamente ogni volta, è tutto lavoro. Cerco di muovermi bene e velocemente, i miglioramenti sono un po’ ovunque. Ultimamente ho giocato tante partite e non c’è stato tempo per migliorare fisicamente“.