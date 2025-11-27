Vela, Maggetti risale in terza piazza agli Europei iQFoil. Cinque azzurri virtualmente in zona Medal Series

Buone notizie sul fronte italiano al termine della quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento stagionale della vela olimpica in corso di svolgimento nelle acque siciliane di Sferracavallo (Palermo). Dopo un day-3 pesantemente condizionato dal maltempo, quest’oggi lo scenario è migliorato soprattutto nel pomeriggio consentendo agli organizzatori di recuperare in parte le tante regate annullate ieri.

Con il vento leggero odierno le tavole impegnate in Sicilia per la rassegna continentale si sono cimentate nel formato Slalom, per un totale di cinque prove della flotta unica femminile e di quattro prove per la Gold Fleet maschile. Ottimo ruolino di marcia e gran rimonta in classifica di Marta Maggetti, capace di balzare al terzo posto assoluto grazie a tre vittorie di giornata e ad altri due piazzamenti positivi.

La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 si trova adesso ad un distacco di 20 punti dalla leader britannica Emma Wilson e soprattutto a 13 dall’israeliana Daniela Peleg, che ad oggi si qualificherebbero direttamente per la finalissima in attesa delle ultime prove di Opening Series previste domani. Virtualmente ammessa alla Medal Series, seppur dal quarto di finale, anche la giovanissima anconetana Medea Falcioni con il suo attuale decimo posto overall in una zona di classifica abbastanza compressa. Più lontana ma non ancora del tutto fuori dai giochi Sofia Renna, 18ma con un gap di 23 punti dalla top10.

Tra gli uomini resiste al comando della generale il francese Nicolas Goyard con un vantaggio di 3 punti sul britannico Finn Hawkins, 9 sull’israeliano oro olimpico in carica Tom Reuveny, 17 sul polacco Pawel Tarnowski e 18 sul neerlandese Luuc Van Opzeeland. Italia rappresentata nella top10 da Luca Di Tomassi 7°, Leonardo Tomasini 8° e Federico Alan Pilloni 9°, ma possono sperare di accedere alla Medal Series anche Manolo Modena (12° a -7 dal decimo) ed il plurimedagliato mondiale Nicolò Renna (18° a -23 dal decimo).