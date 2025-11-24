Vela, Renna e Modena in zona podio dopo una regata agli Europei iQFoil. Falcioni in top10

Vento leggero e poca azione in acqua nella giornata inaugurale dei Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande evento stagionale della vela olimpica in corso di svolgimento a Sferracavallo (Palermo). Nel day-1 della rassegna continentale si è disputata a conti fatti una sola regata (formato Course Racing) in ciascuna flotta, mentre le previsioni sembrano più incoraggianti per domani.

In campo maschile l’Italia può sorridere per il terzo posto provvisorio in classifica generale del bronzo mondiale Nicolò Renna e del giovane Manolo Modena, che hanno chiuso in seconda posizione l’unica prova completata oggi rispettivamente nel gruppo blu e nel gruppo giallo. Leadership condivisa dal francese Nicolas Goyard e dall’israeliano campione olimpico in carica Tom Reuveny. Partenza positiva in chiave azzurra anche per Mattia Saoncella 15°, Federico Alan Pilloni 17° e Leonardo Tomasini 19°, tutti in lizza anche per il titolo europeo U23 proprio come Modena.

Una sola flotta invece per le tavole femminili, con l’israeliana Daniela Peleg che si è imposta nell’unica regata odierna davanti alla tedesca Theresa Marie Steinlein e alla neerlandese Sara Wennekes. Incredibile ma vero, la migliore delle azzurre in classifica è Medea Falcioni grazie al suo 10° posto subito davanti alla connazionale Sofia Renna. Ricordiamo che la rising star anconetana, già plurititolata a livello giovanile, ha compiuto 15 anni lo corso 1° ottobre ed è quasi al debutto tra le senior. Più distante ma ancora perfettamente in corsa per le medaglia (anche grazie al gioco degli scarti) la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti, 17ma.