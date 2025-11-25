Vela
Vela: Luca Di Tomassi e Marta Maggetti in top-5 dopo la seconda giornata agli Europei IQFoil
Entrano nel vivo i Campionati Europei 2025 di vela, classe IQFoil, evento attualmente in fase di svolgimento sulle acque di Palermo, nello specifico al largo di Sferracavallo. Dopo una giornata inaugurale contrassegnata da un vento leggero, nel secondo giorno di competizioni entrambe le categorie sono riuscite a completare cinque regate ciascuno, smuovendo in modo significativo la classifica.
Il più costante fino a questo momento in campo maschile si è rivelato essere il Campione Olimpico israeliano Tom Reuveny, capace di stampare un 9-2-16(scartato)-2-4 raggiungendo 18 punti netti. Non lontano c’è il britannico Finn Hawkins, oggi in grande spolvero e bravo a vincere ben due segmenti, accomodandosi al secondo posto con 20 precedendo il transalpino Nicolas Goyard, terzo con 21 davanti all’altro britannico Andy Brown, quarto con lo stesso parziale, oltre che a Luca di Tomassi, per ora quinto con 23 dopo aver segnato in flotta gialla 10-1-1-3-8.
Giornata interlocutoria per Nicolò Renna, soltanto undicesimo e autore di un day-2 in cui si è accomodato al tredicesimo, al quindicesimo, all’ottavo, al quarto ed al settimo posto raggiungendo quota 34. Scivola invece in diciannovesima posizione Manolo Modena, fermatosi a 44.
Nella prova femminile splende la medaglia di bronzo olimpica britannica Emma Wilson, al comando con 20 punti netti imponendosi in tre delle cinque regate pianificate tenendo a debita distanza l’olandese Sara Wenneks, seconda con 31, una sola lunghezza in più rispetto all’israeliana Tamar Steinberg, terza con 32. Risale la china la nostra Campionessa Marta Maggetti che, dopo un 1-8-11-2-4, si è attesta al quinto posto con 37 punti netti. Da menzionare inoltre Medea Falcioni, quattordicesima con 68. Domani, mercoledì 26 novembre, il programma proseguirà con altre regate. Secondo le previsioni, il vento dovrebbe incrementarsi.