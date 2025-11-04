Vela, la stagione (quasi) perfetta di Riccardo Pianosi. L’Italia ha trovato il suo serial winner?

Con lo scioglimento definitivo post-Parigi 2024 della magica coppia formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, che ha dominato la scena per due cicli olimpici consecutivi tra i Nacra 17, l’Italia sembra aver trovato in Riccardo Pianosi una nuova stella in grado di macinare medaglie a raffica negli appuntamenti internazionali più importanti della classe Formula Kite.

Il pesarese classe 2005 in realtà staziona nell’élite globale già da tre o quattro anni, avendo raccolto un bronzo mondiale nel 2021, ma in questa stagione ha effettuato un importante salto di qualità colmando il gap che lo separava dal fenomenale singaporiano Max Maeder e cominciando a salire con maggiore frequenza sul gradino più alto del podio.

Dopo la forte delusione per il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, Pianosi ha vissuto un 2025 da sogno sia sul piano personale (si è sposato con la velista Giorgia Speciale, ex promessa del windsurf passata adesso al Kite) che sul fronte agonistico. Il talento marchigiano ha centrato in pratica tutti gli obiettivi principali della stagione, non piazzandosi mai sotto al secondo posto in tutti gli eventi a cui ha preso parte.

Il momento clou dell’anno è stato sicuramente la vittoria del Mondiale assoluto in Sardegna, ma l’azzurro ha aggiunto al suo palmarès anche un titolo europeo senior (il secondo della carriera dopo quello del 2023) e altri due sigilli in campo giovanile imponendosi sia agli Europei che ai Mondiali Youth battendo alcuni big internazionali come Maeder.