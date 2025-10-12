Vela, Gimson/Burnet vincono anche i Mondiali Nacra 17. Argento amaro per Ugolini/Giubilei

Va in archivio con un epilogo amaro per i colori azzurri l’ultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, appuntamento principale della stagione post-olimpica andato in scena nel suggestivo scenario del Golfo degli Angeli in Sardegna. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei purtroppo hanno visto sfumare sul più bello il primo titolo iridato assoluto della carriera, conquistando comunque un argento che fa ben sperare per il futuro.

L’equipaggio azzurro, secondo classificato anche in tutte le altre competizioni dell’anno (Trofeo Princesa Sofia, Semaine Olympique Française e Campionati Europei), si è dovuto arrendere nuovamente alla formidabile coppia britannica composta da John Gimson e Anna Burnet, che ha completato una stagione semplicemente perfetta vincendo i Mondiali per la terza volta dopo la doppietta 2020-2021.

Ugolini/Giubilei avevano cominciato la domenica nel migliore dei modi, imponendosi nell’ultima regata di flotta e difendendo così la prima posizione in classifica generale verso la finale a quattro. Il binomio italiano, già certo come minimo dell’argento, non è riuscito però a ripetersi nell’ultimo atto attestandosi al posto d’onore dopo un duello spettacolare con i rivali britannici Gimson/Burnet e mancando per un soffio il metallo più pregiato.

La collaudata coppia romana, già capace di collezionare tre titoli iridati juniores, raggiunge adesso quota 4 podi complessivi ai Mondiali assoluti (tre argenti ed un bronzo) confermandosi nel gotha internazionale del Nacra 17 e dimostrando di poter tenere alta la bandiera tricolore in questa classe dopo lo scioglimento del magico binomio Ruggero Tita/Caterina Banti. Bronzo a sorpresa in quel di Cagliari per i neerlandesi Willemijn Offerman/Scipio Houtman, mentre gli australiani Brin Liddell/Rhiannan Brown hanno provato a far saltare il banco in finale con una strategia aggressiva che però non ha pagato.