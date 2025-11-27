Su che canali vedere la Europa League e Conference League stasera: orari partite 27 novembre, programma, streaming

Dopo la due-giorni dedicata alla Champions, il giovedì sera del calcio offre agli appassionati il ritorno in contemporanea delle tantissime partite di Europa e Conference League, rispettivamente il secondo e il terzo torneo continentale per club.

In questo giovedì 27 novembre, si comincerà come di consueto alle 18.45 per poi passare ai match delle ore 21.00. Spazio e occhi anche per le italiane: Roma e Bologna in Europa League, entrambe in casa. I capitolini alle 18.45 ospitano il Midtjylland, mentre gli emiliani alle 21.00 attendono il Salisburgo. Fiorentina invece impegnata in Conference: al Franchi arrivano, sempre in serata, i greci dell’AEK Atene.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di questo giovedì 27 novembre valevoli per la quinta giornata dell’Europa League e il quarto turno della Conference League, relativamente alla Fase Campionato dei due tornei.

CALENDARIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 25-26 NOVEMBRE

Giovedì 27 novembre

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Roma-Midtjylland – Sky Sport Uno , Sky Sport 4k, Sky Sport 252 in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Aston Villa-Young Boys – Sky Sport Max, Sky Sport 253 in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Viktoria Plzen-Friburgo – Sky Sport Mix, Sky Sport 255 in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Porto-Nizza – Sky Sport 255 in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Max, Sky Sport 251 in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bologna-Salisburgo – Sky Sport Uno , Sky Sport 4k, Sky Sport 252 in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Fiorentina-AEK Atene – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Nottingham Forest-Malmo – Sky Sport Mix, Sky Sport 254 in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Maccabi Tel Aviv-Lione – Sky Sport 255 in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Rangers-Braga – In chiaro su TV8, Sky Sport 256 in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go