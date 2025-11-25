Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Basket

Basket, la Virtus Bologna sfiora l’impresa ad Istanbul. Baldwin e Melli firmano la vittoria del Fenerbahce

Pubblicato

3 minuti fa

il

Carsen Edwards/Ciamillo

Finisce con enormi rimpianti la trasferta della Virtus Bologna ad Istanbul. Il Fenerbahce vince 66-64 con un tap-in vincente di Nicolò Melli con la squadra di Ivanovic che così subisce la settima sconfitta europea della sua stagione su tredici partite. Diventano, invece, otto i successi del Fenerbahce, che è al quinto successo consecutivo. La prossima sfida di Bologna sarà contro il Dubai giovedì sera in un match casalingo da vincere a tutti i costi.

Il grande protagonista della serata è sicuramente Wade Baldwin, che è stato il miglior marcatore con 18 punti ed anche unico giocatore in doppia cifra per i padroni di casa. A Bologna non bastano, invece, i 13 punti di Matthew Morgan e gli 11 di Carsen Edwards.

Nei primi due minuti non si segna e a sbloccare il match ci pensa Edwards. Il Fenerbache impiega oltre tre minuti a segnare e Alston Jr. firma il 6-2 iniziale per la Virtus. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere con le triple di Hall e Biberovic che valgono il sorpasso. Vildoza e Jallow rispondono al Fenerbahce e Bologna torna in vantaggio. Entra anche Pajola e subito il capitano della Virtus colpisce, con il vantaggio bolognese alla prima sirena (17-15).

Si segna pochissimo anche nel secondo quarto e la Virtus tocca il +5 con il canestro di Diouf (24-19). La difesa della Virtus regge benissimo contro un attacco turco in grande difficoltà. Bologna è in controllo della partita e a due minuti dall’intervallo la tripla di Niang vale il +6 (31-25). Il finale di quarto, però, premia i padroni di casa che trovano la tripla di Biberovic e poi il canestro sulla sirena di Baldwin. All’intervallo Virtus avanti 31-30.

Continua il grande equilibrio in avvio di terzo quarto. La Virtus trova subito le triple di Morgan e Vildoza e rimane in vantaggio. Un continuo botta e risposta da una parte e dall’altra. Un’altra tripla di Pajola vale il +3, ma subito replica Hall per il pareggio (42-42). Il finale di quarto, però, premia ancora il Fenerbahce con la bomba di Baldwin del +3 (50-47) con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Anche nell’ultimo quarto il copione della partita non cambia. Baldwin mantiene il +3, ma c’è la replica di Diouf con la schiacciata e poi il canestro in contropiede di Jallow per il +3 (57-54). Colson pareggia subito dall’arco e si accende un finale clamoroso. Edwards segna il +2, ma Baldwin si inventa una clamorosa tripla per il +1 (60-59). Ancora Baldwin dalla lunetta, poi Morgan fa 2/2 e poi ancora Baldwin. Morgan pareggia dall’angolo con una fantastica tripla per il 64-64. Melli trova il tap-in vincente del 66-64, ma Pajola commette fallo in attacco. Baldwin sbaglia la tripla, ma poi cattura il rimbalzo quando mancano 11 secondi alla fine. Incredibilmente la Virtus non riesce a fare fallo e la partita muore con il Fenerbahce con la palla in mano.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FENERBAHCE – VIRTUS BOLOGNA 66-64 (15-17, 15-14, 20-16, 16-17)

Fenerbahce: Bacot Jr. 5, Baldwin IV 18, Melli 4, Horton Tucker 8, Boston Jr., Biberovic 8, Bitim 2, Jantunen 2, Hall 9, Zagars, Colson 8,  Birch 2

Bologna: Vildoza 8, Edwards 11, Pajola 5, Niang 3, Accorsi, Alston Jr. 6, Hackett, Morgan 13, Diarra 2, Jallow 9, Diouf 7, Akele

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità