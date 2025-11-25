Basket, la Virtus Bologna sfiora l’impresa ad Istanbul. Baldwin e Melli firmano la vittoria del Fenerbahce

Finisce con enormi rimpianti la trasferta della Virtus Bologna ad Istanbul. Il Fenerbahce vince 66-64 con un tap-in vincente di Nicolò Melli con la squadra di Ivanovic che così subisce la settima sconfitta europea della sua stagione su tredici partite. Diventano, invece, otto i successi del Fenerbahce, che è al quinto successo consecutivo. La prossima sfida di Bologna sarà contro il Dubai giovedì sera in un match casalingo da vincere a tutti i costi.

Il grande protagonista della serata è sicuramente Wade Baldwin, che è stato il miglior marcatore con 18 punti ed anche unico giocatore in doppia cifra per i padroni di casa. A Bologna non bastano, invece, i 13 punti di Matthew Morgan e gli 11 di Carsen Edwards.

Nei primi due minuti non si segna e a sbloccare il match ci pensa Edwards. Il Fenerbache impiega oltre tre minuti a segnare e Alston Jr. firma il 6-2 iniziale per la Virtus. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere con le triple di Hall e Biberovic che valgono il sorpasso. Vildoza e Jallow rispondono al Fenerbahce e Bologna torna in vantaggio. Entra anche Pajola e subito il capitano della Virtus colpisce, con il vantaggio bolognese alla prima sirena (17-15).

Si segna pochissimo anche nel secondo quarto e la Virtus tocca il +5 con il canestro di Diouf (24-19). La difesa della Virtus regge benissimo contro un attacco turco in grande difficoltà. Bologna è in controllo della partita e a due minuti dall’intervallo la tripla di Niang vale il +6 (31-25). Il finale di quarto, però, premia i padroni di casa che trovano la tripla di Biberovic e poi il canestro sulla sirena di Baldwin. All’intervallo Virtus avanti 31-30.

Continua il grande equilibrio in avvio di terzo quarto. La Virtus trova subito le triple di Morgan e Vildoza e rimane in vantaggio. Un continuo botta e risposta da una parte e dall’altra. Un’altra tripla di Pajola vale il +3, ma subito replica Hall per il pareggio (42-42). Il finale di quarto, però, premia ancora il Fenerbahce con la bomba di Baldwin del +3 (50-47) con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Anche nell’ultimo quarto il copione della partita non cambia. Baldwin mantiene il +3, ma c’è la replica di Diouf con la schiacciata e poi il canestro in contropiede di Jallow per il +3 (57-54). Colson pareggia subito dall’arco e si accende un finale clamoroso. Edwards segna il +2, ma Baldwin si inventa una clamorosa tripla per il +1 (60-59). Ancora Baldwin dalla lunetta, poi Morgan fa 2/2 e poi ancora Baldwin. Morgan pareggia dall’angolo con una fantastica tripla per il 64-64. Melli trova il tap-in vincente del 66-64, ma Pajola commette fallo in attacco. Baldwin sbaglia la tripla, ma poi cattura il rimbalzo quando mancano 11 secondi alla fine. Incredibilmente la Virtus non riesce a fare fallo e la partita muore con il Fenerbahce con la palla in mano.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FENERBAHCE – VIRTUS BOLOGNA 66-64 (15-17, 15-14, 20-16, 16-17)

Fenerbahce: Bacot Jr. 5, Baldwin IV 18, Melli 4, Horton Tucker 8, Boston Jr., Biberovic 8, Bitim 2, Jantunen 2, Hall 9, Zagars, Colson 8, Birch 2

Bologna: Vildoza 8, Edwards 11, Pajola 5, Niang 3, Accorsi, Alston Jr. 6, Hackett, Morgan 13, Diarra 2, Jallow 9, Diouf 7, Akele