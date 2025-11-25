Su che canali vedere la Champions League stasera: orari partite 25 novembre, programma Sky, streaming

Oggi torna la Champions League 2025-2026. Dopo qualche settimana di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club è pronta a riprendersi la scena lanciando la quinta giornata della “Fase Campionato” del torneo.

In questo martedì 25 novembre, saranno 9 i match in agenda. Si comincerà alle 18.45, con le prime 2 partite, per poi proseguire alle 21.00 con le altre 7. Per le italiane, una gara in trasferta e una in casa: la Juventus farà visita ai norvegesi del Bodo/Glimt, mentre il Napoli ospiterà gli indecifrabili azeri del Qarabag.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 9 partite di questo martedì 25 novembre valevoli per la prima parte della quinta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 25-26 NOVEMBRE

Martedì 25 novembre

18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Ajax-Benfica – Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go e in differita alle 21.30 su CIELO e in streaming su cielotv.it

18.45 Galatasaray-Union SG – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bodo/Glimt-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Napoli-Qarabag – Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Chelsea-Barcellona – Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky G

21.00 Manchester City-Bayer Leverkusen – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Marsiglia-Newcastle – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Borussia Dortmund-Villarreal – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Slavia Praga-Athletic – Sky Sport 258 e in streaming su NOW e Sky Go