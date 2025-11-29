Startlist gigante femminile Copper Mountain 2025: orario, tv, programma, pettorali delle italiane

Sabato 29 novembre a Copper Mountain (Stati Uniti) si aprirà anche per le donne la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante femminile, che scatterà alle ore 18.00 italiane. Saranno al cancelletto di partenza 56 atlete in rappresentanza di 17 Paesi.

Tra di loro vi saranno cinque italiane al via: Sofia Goggia col 16, Asja Zenere col 23, Lara Della Mea col 25, Giorgia Collomb col 27 ed Ilaria Ghisalberti col 29. La seconda run, con l’inversione delle migliori 30, avrà inizio alle ore 21.00 italiane.

Per il gigante femminile di Copper Mountain (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Sabato 29 novembre

Ore 18.00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 21.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

3 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

4 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

6 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

8 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

9 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

10 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

12 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

13 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

14 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

17 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

20 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

21 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

22 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

23 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

24 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

26 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

27 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

29 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

31 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

33 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

36 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

37 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

38 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

39 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

40 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

41 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

42 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

43 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

45 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

46 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

47 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

48 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

50 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

51 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

52 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

53 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

54 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

55 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

56 156249 HUML Lara 2008 CZE