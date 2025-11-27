Sci alpino, il ritorno di Aleksander Aamodt Kilde! Il norvegese è al via del superG di Copper Mountain

Dopo un calvario di quasi due anni, Aleksander Aamodt Kilde torna finalmente a gareggiare. Il campione norvegese sarà, infatti, al cancelletto di partenza del superG di Copper Mountain, rientrando 684 giorni dopo quella terribile caduta nella discesa di Wengen, che è stato l’inizio di un vero e proprio incubo per l’argento olimpico a Pechino 2022.

Le immagini della caduta di Kilde a Wengen sono ancora ben impresse, visto anche il sangue che si vedeva sulla neve. L’impatto contro le reti violentissimo e soprattutto il profondo taglio alla coscia, con il rischio addirittura di perdere la gamba. In tutto questo anche un brutto infortunio alla spalla e la difficoltà di tornare sugli sci in tutti questi mesi.

Kilde ha anche raccontato, durante questo lungo periodo di inattività, anche dei momenti più difficili, della frustrazione e dell’incertezza per un pieno recupero. Il norvegese ha affrontato attacchi di panico, notti insonne, periodi davvero complicati nella sua vita, ma ha comunque sempre avuto la forza di credere nel suo ritorno, che avverrà proprio oggi.

Nella testa del campione norvegese le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono il grande obiettivo. Queste prime gare serviranno probabilmente a Kilde per riassaggiare la neve, la competizione, ritrovare il feeling perduto con la gara e con la lotta contro il cronometro. Servirà quasi sicuramente un po’ di tempo per vederlo tornare a battagliare con i migliori, ma attenzione che ai Giochi Olimpici potrebbe davvero presentarsi tra i pretendenti ad una medaglia.

Kilde ha voluto poi celebrare sui suoi profili social il ritorno in gara: “Ok, il giorno è arrivato! Dopo tanto attendere, con pazienza, lavoro e buona preparazione sarò di nuovo al cancelletto di partenza domani a Copper Mountain. Mi sento concentrato, pronto e più determinato che mai a sfidare i miei limiti e fare il mio ritorno. È di nuovo race day”.