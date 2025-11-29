Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Sci alpino, cambia l’orario del gigante femminile di Copper Mountain: la causa e il nuovo programma
Cambiano gli orari dello slalom gigante femminile, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma a Copper Mountain, negli Stati Uniti, tra il tardo pomeriggio e la serata italiana di oggi, a causa delle condizioni atmosferiche.
Nel primo pomeriggio italiano, all’alba statunitense, infatti, gli organizzatori hanno deciso di posticipare la partenza di mezz’ora, a causa delle neve caduta nella notte: la prima manche inizierà alle ore 18.30 italiane, mentre la seconda, con l’inversione delle migliori trenta, scatterà alle ore 21.30 italiane.
Nella prima manche saranno cinque le italiane al via: Sofia Goggia col 16, Asja Zenere col 23, Lara Della Mea col 25, Giorgia Collomb col 27 ed Ilaria Ghisalberti col 29. Nel complesso, invece, saranno al cancelletto di partenza 56 atlete in rappresentanza di 17 Paesi.