Sci alpino, Dominik Paris: “Ho preferito non andare al limite, c’è ancora tanto lavoro da fare”

Comincia con un buon undicesimo posto in superG a Copper Mountain la stagione olimpica di Dominik Paris, sicuramente non al meglio fisicamente tre giorni dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento. L’esperto velocista azzurro si è difeso egregiamente in un contesto sulla carta non così favorevole, pagando un distacco di 85 centesimi dal vincitore Marco Odermatt e a 72 centesimi dal podio.

“Ci ho provato ma non ho trovato quelle sensazioni che avevo in allenamento, quindi ho preferito non esagerare e non andare al limite. Qualche passaggio è stato buono, ma per stare davanti occorre ancora tanto lavoro e bisogna analizzare bene ogni passaggio per capire come affrontarlo al meglio“, dichiara il 36enne altoatesino al sito della FISI.

La notizia più incoraggiante è legata alle condizioni del campione mondiale 2019 di supergigante, che sembra essersi già messo alle spalle il problema alla caviglia in attesa di raggiungere il picco della forma nei prossimi due-tre mesi per arrivare nel migliore dei modi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 che si terranno sulla sua amata “Stelvio” a Bormio.