Sci alpino, Lara Gut-Behrami: “Solo l’anno prossimo deciderò se tornare a gareggiare”

L’elvetica Lara Gut-Behrami si è infortunata in allenamento e dovrà saltare il resto della stagione, incluse, ovviamente, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in una videoconferenza, la svizzera ha parlato della possibilità di un rientro agonistico nella prossima annata sportiva (fonte: rsi.ch).

La svizzera ha spiegato quanto accaduto negli USA: “Dopo la caduta ho dovuto pazientare per poter volare a casa a causa della commozione cerebrale. Non ho avuto sintomi, quindi sabato ho potuto salire sull’aereo. In America mi avevano già diagnosticato la rottura dei legamenti, ma le immagini non erano chiare e ho voluto prima recarmi dai dottori in Svizzera che mi conoscono bene per avere una conferma“.

L’elvetica voleva essere certa dell’entità dell’infortunio: “L’anno scorso ho avuto un problema simile: dopo la prima risonanza mi avevano detto che c’era una rottura del crociato, ma alla fine ulteriori analisi avevano sconfessato la prima diagnosi. Con un ginocchio già infortunato bisogna essere più prudenti nella diagnosi. La speranza era che fosse un caso come l’anno scorso, ma così non è stato“.

Gut-Behrami prende tempo per decidere circa un eventuale rientro agonistico: “Ero contenta di poter gareggiare quest’inverno, ma ormai lo so che lo sport è così. Mi piace sciare e lo vorrò fare per tutta la mia vita. Quando riuscirò di nuovo a tirare una curva e capirò se il dolore è completamente sparito, prenderò una decisione. Se tornerò a correre, lo saprò solo l’anno prossimo: dipenderà da come andrà la riabilitazione“.