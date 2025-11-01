Sport in tv oggi (sabato 1° novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 1° novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul grande tennis: Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi, mentre Jasmine Paolini e Sara Errani faranno il loro debutto alle WTA Finals nel torneo di doppio, incrociando la coppia composta da Muhamad/Schuurs sul cemento di Riad.

Da seguire l’X20 Trofee di ciclocross con le gare di Oudenaarde e il Grand Prix di pattinaggio artistico sul ghiaccio di Saskatoon (Canada), senza dimenticare che si disputeranno alcuni Test Match di rugby in una giornata di Ognissanti che non prevede moltissimi eventi internazionali. Ampio spazio ai campionati degli sport di squadra tra basket, volley, pallamano, pallanuoto, rugby.

Gli amanti del grande calcio potranno diversi con una vasta proposta di partite tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 1° novembre, con il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 1° novembre

01.00 BASEBALL (MLB, World Series) – Gara-6: Toronto Blue Jays-Los Angeles-Dodgers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky GO, NOW, MLB Tv)

01.00 BASKET (NBA) – Milwaukee Bucks-Golden State Warriors (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Short program femminile a Saskatoon (diretta streaming su Discovery+)

07.00 TENNIS – WTA 250 Jiujiang, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il torneo WTA 250 di Hong Kong; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

07.00 TENNIS – WTA 250 Hong Kong, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il torneo WTA 250 di Jiujiang; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

08.00 JUDO – Europei Under 23 (diretta streaming su Judo Tv)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – HYLO Open (diretta streaming su BWF Tv)

12.30 TENNIS – WTA 250 Chennai, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257, SuperTenniX; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

12.30 CALCIO (Serie B) – Avellino-Reggiana (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Parma-Napoli (diretta streaming su DAZN)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Karlsruher-Schalke 04 (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 TENNIS – WTA Finals, fase a gironi (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Muhamad/Schuurs (ore 13.30), Swiatek-Kewys (secondo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 16.00), Anisimova-Rybakina (terzo match dalle ore 13.30), Kudermetova/Mertens-Hsieh/Ostapenko (quarto match dalle ore 13.30)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara elite donne a Oudenaarde (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Parigi, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Zverev (secondo match dalle ore 14.30 e non prima delle ore 17.00)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Novara (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Pianese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 RUGBY (Serie A) – Petrarca Padova-Rovigo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Mogliano-Fiamme Oro, Rugby Lyons-Biella (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara elite uomini a Oudenaarde (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Frosinone (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Sudtirol (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Ortigia-Olympic Roma, Telimar-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Capurso (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Heidenheim-Eintracht Francoforte, Mainz-Werder Brema, St. Pauli-Borussia Moenchengladbach, Union Berlino-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Leeds (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Brentford, Fulham-Wolverhampton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Jupiler League belga) – Waregem-Royale Union SG (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Rijeka (diretta streaming su Como Tv)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.10 RUGBY (Test Match) – Inghilterra-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Heerenveen (diretta streaming su Como Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Nizza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – L’Ekipe Orizzonte Catania-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.10 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Giappone (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Empoli (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Trento (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Rimini-Bra (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Genova (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Como (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Florentia-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Roma (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.15 BASKET (Serie A) – Sassari-Udine (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (League Cup scozzese, semifinale) – Motherwell-St. Mirren (diretta streaming su Como Tv)

18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Nassr-Al Fayha (diretta streamig su Como Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.40 RUGBY (Test Match) – Scozia-USA (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 PALLAMANO (amichevole) – Francia-Italia (non è prevista diretta tv/streaming

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Paris FC (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Sassari (diretta streaming su Flima Tv)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Brixen-Erice, Teramo-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Palermo-Pescara (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

19.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Rhtyhm dance a Saskatoon (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Volendam (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Virtus Bologna (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 BASKET (Serie A) – Treviso-Trieste (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Campobasso-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Cremonese-Juventus (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Anderlecht-KV Mechelen (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.10 RUGBY (Test Match) – Irlanda-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Short program maschile a Saskatoon (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Guimaraes-Benfica (diretta streaming su DAZN)

22.00 MMA – UFC Fight Night 273, main event: Steve Garcia vs David Onama (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

22.00 BASKET (NBA) – Milwaukee Bucks-Sacramento Kings (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

00.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating coppie a Saskatoon (diretta streaming su Discovery+)