Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

Ad inaugurare le WTA Finals 2025 di tennis saranno Sara Errani e Jasmine Paolini, che sabato 1 novembre, nella prima giornata, saranno impegnate nel primo turno del Gruppo Martina Navratilova contro la coppia numero 8, formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs.

La sfida tra Errani/Paolini e Muhammad/Schuurs sarà la prima di giornata ed aprirà il programma sul Center Court a partire dalle ore 13.30 italiane: Jasmine Paolini dovrà scendere in campo tutti i giorni nella prima fase alternandosi tra singolare e doppio.

Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre.

CALENDARIO WTA FINALS 2025

Sabato 1 novembre – Fase a gironi

Center Court

Dalle ore 13.30 italiane – Doppio (Gruppo Martina Navratilova)

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 1) – Asia Muhammad/Demi Schuurs (Stati Uniti/Paesi Bassi, 8) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (canali precisi da definire)

