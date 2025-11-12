Sport in tv oggi (mercoledì 12 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Tanta carne al fuoco nella giornata di mercoledì 12 novembre, con molti eventi di rilievo in programma e diverse discipline protagonisti. Occhi puntati come nel resto della settimana sulla Inalpi Arena di Torino per le ATP Finals, con Jannik Sinner che torna in campo in serata sfidando il tedesco Alexander Zverev in uno scontro diretto cruciale per la qualificazione in semifinale ed il primo posto nel girone.

Proseguono nel frattempo anche i Mondiali di tiro a segno in Egitto con la finale femminile della carabina 3 posizioni da 50 metri, mentre dal tardo pomeriggio in poi ci sarà spazio soprattutto per gli sport di squadra tra coppe europee e campionati nazionali. A livello continentale in chiave azzurra spicca il match di Eurolega tra Olimpia Milano e Asvel per il basket e l’incontro di Champions League femminile tra Atletico Madrid e Juventus per il calcio.

Focus inoltre sulla Coppa del Mondo di scacchi, con l’azzurro Lorenzo Lodici a caccia di una nuova impresa nella seconda partita a cadenza classica del quarto turno contro lo statunitense Sam Sevian avendo a disposizione il bianco dopo la patta di ieri con il nero. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 12 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 12 novembre

2.00 Basket, NBA: Philadelphia 76ers-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

5.00 Basket, NBA: Sacramento Kings-Denver Nuggets – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

10.30 Scacchi, FIDE World Cup: quarto turno, seconda partita (Lorenzo Lodici vs Sam Sevian) – Diretta streaming sul canale Youtube FIDE Chess

11.00 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 3 posizioni 50 metri donne – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

11.30 Tennis, ATP Finals: Heliovaara/Patten vs Salisbury/Skupski – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

14.00 Tennis, ATP Finals: Ben Shelton vs Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

15.00 Calcio, Europei U19: Italia-Moldavia – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play

18.00 Tennis, ATP Finals: Arevalo/Pavic vs Harrison/King – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

18.00 Basket, Eurocup: Besiktas-Trento – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

18.00 Basket, FIBA Europe Cup: Valcea-Sassari – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball

18.30 Basket, Eurocup: Cedevita Olimpija-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

18.30 Calcio femminile, Europa Cup: Hacken-Inter – Diretta tv sul canale Youtube dell’Inter

19.00 Basket, FIBA Europe Cup: Bashkimi-Reggio Emilia – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball

20.00 Basket, Serie A: Trieste-Tortona – Diretta streaming su LBA TV

20.00 Volley femminile, Serie A: Scandicci-Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

20.00 Volley femminile, Serie A: Milano-Firenze – Diretta streaming su VBTV

20.15 Basket, Eurolega: Olympiacos-Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Barcellona – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Asvel – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

20.30 Tennis, ATP Finals: Jannik Sinner vs Alexander Zverev – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

20.30 Volley femminile, Serie A: Novara-Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A: Busto Arsizio-Cuneo – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play e VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A: Bergamo-Perugia – Diretta streaming su VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A: Macerata-Conegliano – Diretta streaming su VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A: San Giovanni in Marignano-Monviso – Diretta streaming su VBTV

21.00 Calcio femminile, Champions League: Atletico Madrid-Juventus – Diretta streaming su Disney+