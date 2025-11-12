LIVE Milano-Firenze, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: padrone di casa per consolidare la posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Firenze, incontro valido per la nona giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. La Vero Volley di Paola Egonu staziona la terza piazza della graduatoria, a meno tre da Scandicci e a meno sette dalla corazzata Conegliano, leader solitaria a quota 26.

Inizio di stagione solido per le ragazze di Stefano Lavarini, sei successi al netto di tre sconfitte. Dopo il K.O con Conegliano di una settimana fa (3-1), la Vero Volley ha rialzato la testa contro Cuneo, lasciando le briciole alle avversarie negli ultimi due set (3-1). Quest’oggi, il pubblico di Monza riaccoglierà le proprie giocatrici, intente a dare continuità ai risultati. Lavarini non potrà ancora far affidamento su Elena Pietrini, ferma ai box in via precauzionale. L’organico però è folto di talento, con il tridente Bosio-Egonu-Piva che potrebbe rappresentare la spina nel fianco per Firenze.

L’Azzurra Volley Firenze non può certamente contare su effettivi al livello di Milano, d’altronde le ambizioni sono ben altre rispetto alla compagine lombarda. Il tecnico Federico Chiavegatti sta svolgendo un ottimo lavoro (13 punti), caratterizzato da quattro vittorie e quattro sconfitte. Inoltre, le toscane sono reduci da due successi consecutivi, battute agevolmente Perugia e Marignano. Ora l’asticella si alza, il reparto difensivo dovrà confermare ciò che di buono si è visto nelle ultime uscite. Anche il pacchetto offensivo è in spolvero, l’asse Bukilić-Knollema proverà in tutti i modi a rendere la vita difficile a Egonu e compagne.

L'inizio del primo set è fissato alle ore 20:00 all'Arena di Monza