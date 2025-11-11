Sport in tv oggi (martedì 11 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 11 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle ATP Finals 2025 di Torino. Di scena la fase a gironi con Lorenzo Musetti protagonista. Il toscano, sconfitto all’esordio ieri contro l’americano Taylor Fritz, giocherà quest’oggi contro l’australiano Alex de Minaur per giocarsi le sue chance di qualificazione alle semifinali del Master di fine anno. Protagonisti anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio.

In primo piano anche i Mondiali di tiro a segno dove gli azzurri vorranno rispondere presente, senza dimenticare l’Eurolega di basket con la Virtus Bologna in campo, la Champions League della palla a spicchi con Trapani e la Champions League di calcio femminile con la Roma. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 11 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 11 novembre

08.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: qualificazioni pistola 10m femminile, 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

08.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: eliminatorie carabina 3 posizioni 50m maschile, 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

10.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: qualificazioni pistola 10m femminile, 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Tiro a segno, Mondiali 2025: eliminatorie carabina 3 posizioni 50m maschile, 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Tennis, ATP Finals 2025: Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: qualificazioni pistola 10m maschile, 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Tiro a segno, Mondiali 2025: finale pistola 10m femminile – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.

13.30 Ciclocross, Superprestige 2025: prova femminile – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

14.00 Tennis, ATP Finals 2025: Alcaraz (ESP) [1]-Fritz (USA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.15 Tiro a segno, Mondiali 2025: qualificazioni pistola 10m maschile, 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Ciclocross, Superprestige 2025: prova maschile – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

16.30 Tiro a segno, Mondiali 2025: finale pistola 10m maschile – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.

17.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Stella Rossa – Diretta streaming su Euroleague Tv.

18.00 Tennis, ATP Finals 2025: Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18.30 Pallanuoto, Champions League 2025-2026: Oradea vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Eurocup 2025-2026: Aris vs Bahcsehir Kol. – Diretta streaming su Euroleague Tv.

19.00 Basket, Eurocup 2025-2026: Slask Wroclaw vs Hamburg – Diretta streaming su Euroleague Tv.

19.00 Basket, Eurocup 2025-2026: Ulm vs JL Bourg – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.00 Calcio a 5, Amichevole: Italia vs Spagna – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

20.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.30 Pallanuoto, Champions League 2025-2026: Pro Recco vs Jadran ST – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.05 Basket, Eurolega 2025-2026: Hapoel Tel-Aviv vs Baskonia – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.30 Basket, Champions League 2025-2026: Trapani vs Bnei Herzliya – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup 2025-2026: Hapoel Jerusalem vs Neptunes – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Partizan vs Monaco – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Real Madrid – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Bologna vs Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Euroleague Tv.

20.30 Tennis, ATP Finals 2025: Musetti (ITA) [9]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv.

21.00 Calcio femminile, Champions League 2025-2026: Roma vs Valerenga – Diretta streaming su Disney+.

21.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Paris vs Panathinaikos – Diretta streaming su Euroleague Tv.

