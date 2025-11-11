Roma-Valerenga oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, canale, streaming

Oggi, martedì 11 novembre (ore 18:45), la Roma affronterà il terzo impegno nella fase a girone unico nell’edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno allo Stadio “Tre Fontane” il Valerenga in un match molto importante, per sbloccarsi finalmente nella competizione continentale.

LA DIRETTA LIVE DI ROMA-VALERENGA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45

Le capitoline hanno dovuto fare i conti con due match molto complicati ad aprire la campagna in Champions, ovvero contro il Real Madrid in Spagna e il Barcellona in casa, raccogliendo zero punti e con due gol fatti e ben 10 subìti. C’è voglia di cambiare lo spartito nel match odierno, per smuovere la classifica come si suol dire.

Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile. Un unico raggruppamento da 18 squadre, in cui le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La partita tra Roma e Valerenga, valida per la terza giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena questa sera (ore 18:45) allo Stadio Tre Fontane di Roma. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ROMA-VALERENGA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 11 novembre

Ore 18.45 Roma vs Valerenga allo Stadio “Tre Fontane” – Diretta streaming su Disney+.

PROGRAMMA ROMA-VALERENGA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport