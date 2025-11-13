Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 13 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 13 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con le Nitto ATP Finals, il calcio con le qualificazioni ai Mondiali 2026, il tiro a segno con i Mondiali senior, il volley con la SuperLega, e tanto altro ancora.
Il calendario dei match alla Inalpi Arena di Torino prevede la prima fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: in singolare spazio ad Fritz-de Minaur e Musetti-Alcaraz, mentre in doppio scenderanno in campo Bolelli/Vavassori, opposti a Krawietz/Puetz, nello stesso girone di Granollers/Zeballos-Cash/Glasspool.
Nel Girone I delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio alle ore 18.00 si giocherà Norvegia-Estonia, quindi gli azzurri scenderanno in campo in alle 20.45, orario d’inizo di Moldavia-Italia, sapendo già se sarà arrivato un regalo da parte degli estoni o se servirà una goleada per continuare a sperare.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 13 novembre
8.00 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni pistola sportiva 25 metri femminile (Tiro di precisione, 1a parte con Vittoria Toffalini e Cristina Magnani) – Nessuna copertura tv / streaming
9.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni pistola sportiva 25 metri femminile (Tiro di precisione, 2a parte con Margherita Brigida Veccaro) – Nessuna copertura tv / streaming
11.30 Tennis, ATP Finals: Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)-Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
Non prima delle 14.00 Tennis, ATP Finals: Taylor Fritz (Stati Uniti)-Alex de Minaur (Australia) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
17.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Emirati Arabi Uniti-Iraq – OneFootball
17.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Nigeria-Gabon – FIFA+
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Norvegia-Estonia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna)-Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
19.00 Pallanuoto, Euro Cup: CSA Steaua Bucharest-Banco BPM RN Savona – European Aquatics TV
20.00 Pallanuoto, Euro Cup: Pallanuoto Trieste-CS Dinamo Bucuresti – European Aquatics TV
20.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Camerun-Congo – FIFA+
20.30 Volley, SuperLega: Perugia-Cuneo – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
Non prima delle 20.30 Tennis, ATP Finals: Lorenzo Musetti (Italia)-Carlos Alcaraz (Spagna) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Moldavia-Italia – Rai 1 HD, Rai Play
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Francia-Ucraina – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW