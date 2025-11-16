Sport in tv oggi (domenica 16 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 16 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con le ATP Finals, il calcio con le qualificazioni ai Mondiali, il calcio femminile con la Serie A, la MotoGP con il GP di Valencia, e tanto altro ancora.

Saranno sei gli azzurri al via della prima manche dello slalom speciale maschile di Levi (Finlandia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azione scatterà alle ore 10.00 italiane e saranno 81 gli atleti in gara, con 24 Paesi rappresentati. Seconda manche, con inversione dei 30, dalle ore 13.00 italiane.

Andrà in archivio la stagione del Motomondiale 2025, con il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP della ventiduesima ed ultima tappa in programma, quella del GP di Valencia, in Spagna. Resta da assegnare il titolo iridato della Moto 2.

Nel Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio l’Italia, a parità di match disputati, si trova a -3 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: alle 20.45, si giocherà lo scontro diretto. Gli azzurri per ribaltare la differenza reti a proprio favore dovrebbero vincere con almeno 9 gol di scarto. Lo scenario è utopistico.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 16 novembre

9.40 MotoGP, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Levi: slalom speciale maschile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.00 Moto3, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.00 differita TV8 HD, tv8.it

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Trentino – LBA TV

12.15 Moto2, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.15 differita TV8 HD, tv8.it

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Inter – DAZN

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Levi: slalom speciale maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 MotoGP, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.00 differita TV8 HD, tv8.it

15.00 Tennis, ATP Finals: finale doppio, Heliovaara/Patten-Salisbury/Skupski – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Portogallo-Armenia – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

15.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Ungheria-Irlanda – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

15.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Lazio – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

16.00 Volley, SuperLega: Perugia-Verona – DAZN, VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Scandicci – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Bergamo – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Chieri – VBTV

17.00 Volley, SuperLega: Trentino-Monza – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Varese-Cantù – LBA TV

17.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Venezia – LBA TV

18.00 Basket, Serie A: Milano-Trapani – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Civitanova – DAZN, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Grottazzolina-Cuneo – VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Macerata – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Genoa – DAZN

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Albania-Inghilterra – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: finale singolare, Sinner-Alcaraz – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV

19.00 Basket, Serie A: Napoli-Brescia – LBA TV

19.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Modena – DAZN, VBTV

20.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Nigeria-Congo – FIFA+

20.15 Pattinaggio artistico, Skate America: danza sul ghiaccio, free dance – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Italia-Norvegia – Rai 1 HD, Rai Play

20.45 Volley femminile, Serie A1: Perugia-San Giovanni in Marignano – VBTV

21.00 Speed skating, Coppa del Mondo Salt Lake City: 3a giornata – discovery+

22.00 Pattinaggio artistico, Skate America: individuale femminile, free program – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

