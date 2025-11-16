LIVE Perugia-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: scontro diretto d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Verona, match valido per la settima giornata della regoular season della SuperLega 2025/2026. I battistrada ospitano la compagine veneta in quello che è il piatto forte della domenica di volley italiano. Appuntamento alle 16.00 al PalaEvangelisti di Perugia.

Umbri che cercano la settima vittoria in altrettanti incontri di campionato. Soltanto due i punti lasciati per strada dai padroni di casa, vittoriosi al tiebreak nei confronti contro Civitanova e Piacenza. Simone Giannelli guiderà ancora una volta i suoi con le geometrie da campione del mondo. Tantissime le scelte per il palleggiatore azzurro, che ha l’imbarazzo della scelta tra Ishikawa, Semeniuk, Ben Tara, ed i centrali Russo, Loser e Solè.

Coach Fabio Soli si affida tra gli altri all’opposto brasiliano Darlan Souza, giovane talento capace verdeoro. Capitan Rok Mozic e Noumory Keita rappresentano invece la continuità con la passata stagione. Il palleggiatore Planisic proverà a mettere in azione Gironi e l’austriaco Glatz, sfruttando poi le variazioni con i centrali Cortesia e Zingel. I veneti, terzi a 4 lunghezze dai rivali e con una partita da recuperare, cercheranno di sgambettare i leader della classifica.

Perugia-Verona, match valido per la settima giornata della regoular season della SuperLega 2025/2026, inizierà alle 16.00.