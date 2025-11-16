Sinner-Alcaraz oggi, ATP Finals 2025: orario, tv, programma, streaming

La finale del tabellone di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis si giocherà all’Inalpi Arena di Torino nella giornata di oggi, domenica 16 novembre: l’azzurro Jannik Sinner sfiderà per il titolo lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il match sarà il secondo ed ultimo di giornata, con il programma che si aprirà alle ore 15.00 con la finale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle ore 18.00: si tratta del sedicesimo confronto sul circuito maggiore tra l’italiano e l’iberico, e nei 15 precedenti Alcaraz è in vantaggio per 10-5, dopo aver vinto 7 delle ultime 8 sfide.

La diretta tv della finale di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Domenica 16 novembre

Dalle ore 15.00 – Finale doppio

Harri Heliovaara / Henry Patten (Finlandia / Gran Bretagna) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna)

Non prima delle 18.00 – Finale singolare

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD

