A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom maschile Levi 2025, programma, streaming

Dopo la gara femminile di ieri che ha visto il dominio assoluto di Mikaela Shiffrin, oggi toccherà a quella maschile in quel di Levi. Uno slalom che si presenta sicuramente incerto e aperto a qualsiasi pronostico. Non c’è sicuramente una Shiffrin tra gli uomini, visto che davvero possono vincere davvero tantissimi atleti.

Il lotto dei favoriti è ampissimo. Probabilmente il favorito principale è il francese Clement Noel, ma assolutamente in prima fascia ci sono anche i norvegesi Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan, gli austriaci Marco Schwarz e Manuel Feller, ma anche lo svizzero Loic Meillard.

In casa Italia si punta tantissimo su Alex Vinatzer, che partirà comunque con il pettorale numero 18. Rientra in gara dopo oltre un anno Tommaso Sala (pettorale numero 26). Gli altri azzurri (Tobias Kastlunger col 38, Matteo Canins col 51, Tommaso Saccardi col 62 e Corrado Barbera col 72) proveranno a qualificarsi per la seconda manche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom maschile di Levi, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prime manche) e RaiSport (seconde manche); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM LEVI 2025

Domenica 16 Novembre

10.00 Prima manche slalom maschile Levi (Finlandia)

13.00 Seconda manche slalom maschile Levi (Finlandia)

SLALOM LEVI 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prime manche), RaiSport (seconde manche) in chiaro

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

SLALOM LEVI 2025: LA STARTLIST

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

3 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

4 422729 BRAATHEN Lucas Pinheiro 2000 BRA Atomic

5 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

8 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

9 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

10 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

11 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

13 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

14 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

15 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

16 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

17 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

19 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

20 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

21 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

22 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

23 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

24 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

25 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

26 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

27 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

28 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

29 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

30 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

31 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Van deer

32 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

33 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

34 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

35 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

36 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

40 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

41 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

42 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

43 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

44 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

45 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

46 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer

47 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

48 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl

49 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

50 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR

51 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

52 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

53 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

54 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

55 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

56 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

57 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

58 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

59 422824 REMSOEY Mikkel 2002 NOR Fischer

60 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

61 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

62 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

63 6533906 BUZEK Stanley 2005 USA Dynastar

64 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

65 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

66 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

67 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

68 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

69 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

70 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

71 422951 LUNDER Peder 2005 NOR Head

72 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

73 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

74 203049 ZERHOCH Dominik 2001 GER Voelkl

75 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

76 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK

77 20460 GABRIEL GUTIERREZ Bartumeu 2000 AND Head

78 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol

79 180890 SIRVIO Salomo 2001 FIN Atomic

80 180864 TORVINEN Turo 2000 FIN

81 180964 MAKSIMOW Felix 2006 FIN