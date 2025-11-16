LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2025 in DIRETTA: Vinatzer per un nuovo inizio, torna Sala

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Levi (Finlandia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla pista lappone, denominata “Levi Black” andrà in scena il secondo appuntamento stagionale dopo l’esordio rappresentato dal gigante di Soelden e, di conseguenza, vivremo la prima gara tra i pali stretti della stagione.

Chi saranno i favoriti per la gara di Levi? Seguendo quanto avvenuto un anno fa tra i pali stretti, si annuncia equilibrio assoluto e nessun nome sopra tutti gli altri. La Coppa di specialità è andata nelle mani di Henrik Kristoffersen, davanti a Loic Meillard, Timon Haugan, Clement Noel e Atle Lie McGrath ma, come ben sappiamo, non andranno sottovalutati nemmeno Manuel Feller e Lucas Pinheiro Braathen. Per i colori azzurri le speranze di vittoria o podio sono ridotte. Vedremo al cancelletto di partenza Alex Vinatzer (che vanta un 12esimo posto nel 2019 come miglior piazzamento), Tommaso Sala (che su questa pista disputò l’anno passato la sua ultima gara prima di infortunarsi in allenamento), Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Tommaso Saccardi e Matteo Canins.

Quale sarà il programma della gara sulle nevi finlandesi? La prima manche prenderà il via alle ore 10.00 italiane (le ore 11.00 locali), mentre la seconda, che andrà a eleggere il vincitore ed a comporre il podio, scatterà alle ore 13.00, con la luce che si farà già flebile a queste latitudini.

Lo slalom di Levi prenderà il via alle ore 10.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Buon divertimento!