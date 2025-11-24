SnowboardSport Invernali
Snowboard, i convocati dell’Italia per Secret Garden: Ian Matteoli il leader azzurro nel big air
Comincia dalla Cina la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard, con le prime gare in programma questo weekend a Secret Garden. La località cinese si appresta ad ospitare da venerdì 27 a domenica 29 novembre un evento di big air che aprirà di fatto la stagione olimpica del circuito maggiore in vista del grande obiettivo a cinque cerchi rappresentato da Milano Cortina 2026.
L’Italia si presenterà all’appuntamento asiatico con un gruppo di cinque atleti in occasione del big air di Secret Garden. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile Filippo Kratter, ha convocato Ian Matteoli, Nicola Liviero, Leo Framarin e Loris Framarin in campo maschile oltre a Marilù Poluzzi a livello femminile.
La FISI non ha specificato che questi nomi prenderanno parte al big air successivo in programma a Pechino tra il 5 ed il 6 dicembre, ma con ogni probabilità verrà confermato lo stesso quintetto anche per la seconda tappa cinese della stagione. Ambizioni importanti in particolare per Matteoli, già capace di salire per tre volte sul podio in Coppa del Mondo ancor prima di compiere vent’anni.