Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Ruka: Pellegrino la stella azzurra al via della Coppa del Mondo

Dopo una lunga attesa sta per ripartire finalmente la Coppa del Mondo di sci di fondo, con la tappa inaugurale della stagione 2025-2026 che si terrà sulle nevi finlandesi di Ruka da venerdì 28 a domenica 30 novembre. In casa Italia l’osservato speciale è ovviamente Federico Pellegrino, che si appresta ad affrontare la diciassettesima (e molto probabilmente l’ultima) stagione della carriera nel circuito maggiore.

Il fuoriclasse valdostano, faro del movimento azzurro nell’ultimo decennio abbondante, sarà ancora una volta il punto di riferimento della spedizione italiana di scena in Finlandia composta nel complesso da 17 atleti. Oltre a Pellegrino in campo maschile verranno schierati Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Giovanni Ticcò.

Il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato anche Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella e Maria Gismondi per quanto riguarda il settore femminile. Il programma della tappa finnica prevede venerdì 28 una 10 km in tecnica classica, seguita il giorno dopo da una sprint sempre in classico e da una mass start di 20 km in tecnica libera domenica 30.