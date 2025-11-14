Snowboard, allenamenti per gli specialisti azzurri del parallelo in Val Senales: Bormolini guida il gruppo

La stagione invernale sta per catalizzare l’attenzione degli appassionati. Un anno agonistico molto particolare e speciale, pensando a quanto accadrà dal 6 al 22 febbraio 2026 con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Tutti vorranno essere al 100% della forma per la rassegna a Cinque Cerchi e, in casa Italia, la priorità a maggior ragione sarà quell’evento.

Tuttavia, prima di pensare ai Giochi, bisognerà affrontare la Coppa del Mondo nelle varie specialità. Lo snowboard alpino non fa eccezione. Il primo appuntamento del massimo circuito internazionale sarà dal 6 al 7 dicembre sulle nevi di Mylin (Cina). In vista dell’esordio stagionale, si è lavoro tra le fila nostrane per rifinire i dettagli della preparazione.

Come riportato dal sito della FISI, gli specialisti del parallelo saranno protagonisti di una sessione di allenamenti prevista in Val Senales, in provincia di Bolzano, dal 17 al 21 novembre. Un gruppo in cui ci saranno i grandi interpreti della formazione tricolore, come Maurizio Bormolini, vittorioso nella classifica generale di Coppa del Mondo e in quella di gigante paralello nell’ultima annata agonistica.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha previsto la presenza di diciassette atleti del gruppo A, con il livignasco in compagnia di Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Aaron March, Gabriel Messner, Edwin e Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso ed Elisa Fava. Sempre in Val Senales, altro appuntamento tra il 17 e il 20 novembre per sei atleti del gruppo B, ovvero Manuel Haller, Mike Santuari, Anna Victoria Mammone, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin e Sofia Valle.