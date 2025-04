Snowboard, Fischnaller e Coratti vincono il PGS dei Campionati Italiani

A Cortina d’Ampezzo si sono conclusi i Campionati Italiani di snowboard con la disputa del PSG. A imporsi nella località che il prossimo anno ospiterà alcune gare delle Olimpiadi Invernali sono stati Jasmin Coratti e Roland Fischnaller, capaci di chiudere con la ciliegina sulla torta una splendida stagione agonistica.

Il fresco Campione del Mondo, in gara con i colori del Circolo Canottieri Aniene, si è imposto in finale contro Gabriel Messner (Carabinieri) mentre sul terzo gradino del podio è salito Edwin Coratti (Fiamme Orro), quinto in gara dietro al ceco Adam Pocinek e al canadese Ben Heldman.

L’altoatesina, tesserata per le Fiamme Oro, ha invece dettato legge nella gara femminile, prevalendo nell’atto conclusivo contro la canadese Kaylie Buck. Nella small final la trentina Sofia Valle (Alpe Cimbra) ha avuto la meglio sulla junior mantovana Giorgia Carnevali (Esercito) e così entrambe sono salite sul podio tricolore.