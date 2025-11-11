Sinner-Zverev, ATP Finals 2025: orario, tv, programma, streaming

Il progetto di chiudere la stagione in vetta al ranking mondiale è ormai appeso ad un filo, visto che Carlos Alcaraz potrà raggiungere l’obiettivo battendo Lorenzo Musetti (o in alternativa una riserva) nell’ultima partita del girone, ma Jannik Sinner vuole comunque provare a fare percorso netto alle ATP Finals 2025 e si appresta a sfidare il tedesco Alexander Zverev nella sessione serale di mercoledì 12 novembre.

Alla Inalpi Arena di Torino il fuoriclasse italiano si giocherà uno scontro diretto probabilmente decisivo per il primo posto nel gruppo Bjorn Borg, dopo aver battuto nel match d’esordio il canadese Felix Auger-Aliassime. Il bilancio dei precedenti è positivo per il campione in carica del Master, in vantaggio 5-4 su Zverev e con una striscia aperta di quattro successi di fila dal 2024 in poi (di cui due negli ultimi 20 giorni tra Vienna e Parigi).

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Zverev, valevole per il round robin delle ATP Finals di Torino. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ZVEREV TORINO 2025

Mercoledì 12 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle ore 18.00 italiane

Arevalo/Pavic vs Harrison/King

A seguire, ma non prima delle 20.30

Jannik Sinner vs Alexander Zverev

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV TORINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.