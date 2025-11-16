Tennis
Sinner in vacanza dopo le ATP Finals. Per Alcaraz Coppa Davis e due esibizioni a dicembre
Jannik Sinner porrà fine alla propria stagione al termine dell’ultimo atto delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, in corso a Torino in questi minuti: l’azzurro ha dato forfait per la Coppa Davis, in programma la prossima settimana a Bologna ed saluterà il campo da gioco in incontri ufficiali fino al 2026.
Programma molto diverso, invece, per lo spagnolo Carlos Alcaraz: l’iberico scenderà in campo a Bologna e proverà a condurre la Spagna al successo. Successivamente non si saranno altri tornei ufficiali fino all’inizio del 2026, ma il numero 1 del mondo tornerà comunque in campo.
Alcaraz, infatti, è atteso da due esibizioni negli Stati Uniti: domenica 7 dicembre sarà protagonista al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, di “A Racquet at The Rock“, manifestazione nel quale affronterà lo statunitense Frances Tiafoe.
A distanza di poche ore, inoltre, lo spagnolo, lunedì 8 dicembre affronterà, questa volta allo Ioan Depot Park di Miami, in Florida, il brasiliano Joao Fonseca, nel corso del “Miami Invitational“, kermesse che prevede anche un match femminile tra la statunitense Amanda Anisimova e la britannica Emma Raducanu.