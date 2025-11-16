Sinner deve invertire il trend negativo con Alcaraz: una sola vittoria nelle ultime 8 sfide

Jannik Sinner si presenta all’ultimo atto delle ATP Finals 2025 da favorito, sulla scia di una clamorosa striscia positiva di 30 vittorie consecutive in eventi indoor e senza aver perso neanche un set nei quattro match disputati questa settimana alla Inalpi Arena di Torino tra fase a gironi e semifinale. Un ruolino di marcia impressionante, anche se ad attenderlo in finale c’è il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz per una sfida che promette scintille.

Il 24enne pusterese vuole bissare il titolo ottenuto un anno fa al Master per confermarsi il giocatore più forte al mondo su questa superficie, ma per riuscire nell’impresa dovrà invertire un trend piuttosto negativo nei testa a testa con il suo grande rivale spagnolo. Escludendo le esibizioni (come il Six Kings Slam), Alcaraz ha battuto infatti Sinner in sette degli ultimi otto confronti diretti.

A conti fatti, dal 2024 in poi l’unico successo dell’azzurro è arrivato lo scorso 13 luglio nella finale di Wimbledon con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4. In questo biennio i due dominatori del circuito non si erano mai affrontati a livello indoor, inoltre giova ricordare come la finale di Cincinnati 2025 sia stata vinta da Alcaraz per ritiro di Jannik dopo soli cinque game.

L’ultimo precedente risale al 7 settembre, quando il murciano si è preso la rivincita di Wimbledon imponendosi piuttosto nettamente per tre set a uno nella finale degli US Open sul cemento di Flushing Meadows. Limitandoci a questa stagione il bilancio è di 4-1 in favore di Alcaraz (3-1 senza il forfait di Sinner a Cincy), quindi aumenta l’attesa per il big match odierno nel capoluogo piemontese.