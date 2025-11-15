Jannik Sinner eguaglia Federer e Djokovic: un nuovo record per il giocatore italiano

Jannik Sinner disputerà domani la decima finale del suo 2025. La vittoria contro l’australiano Alex de Minaur a Torino ha permesso all’azzurro di staccare il biglietto per l’atto conclusivo del Master di fine anno. Un risultato rilevante in un’annata che, nonostante la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”, si è rivelata straordinaria.

Ci sono tutta una serie di record da citare e uno in particolare. Sinner ha vinto le ultime 30 partite consecutive giocate su cemento indoor: si tratta della quinta streak più lunga di sempre nell’Era Open, superate le 29 vittorie di Federer tra il 2010 e il 2012. Il nostro portacolori si è imposto in 14 su 16 partite alle Finals (87,5%), seconda migliore percentuale di vittorie alle Finals (tra chi ha giocato almeno 10 match) dietro soltanto a Ilie Nastase (88% di vittorie, record 22-3).

Jannik è diventato il terzo uomo a vincere almeno 18 match contro top-10 per almeno due anni di fila dopo Bjorn Borg (1978-80) e Novak Djokovic (2011-16) e disputerà la terza finale in carriera in questo torneo, diventando l’undicesimo giocatore nella storia ad affrontare almeno tre finali nel torneo.

La statistica più rilevante è quella che lo associa nella storia solo a Roger Federer e Novak Djokovic, unici nel biennio 2006-2007 e nel 2015-2023, a giocare le finali di tutti gli Slam e delle ATP Finals nella stessa stagione. Un dato da considerare nella valutazione di un anno “ad handicap”.