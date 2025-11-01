Jannik Sinner sportivo: “Zverev era chiaramente non al 100%. Auger-Aliassime ha trovato i suoi schemi”

Jannik Sinner ha lasciato un solo game al tedesco Alexander Zverev nella seconda semifinale dell’ATP Masters 1000 di Parigi: l’azzurro ha staccato il pass per la finale, dove affronterà nella giornata di domani il canadese Felix Auger-Aliassime. L’italiano ha parlato a caldo subito dopo la vittoria ai danni del teutonico.

Il numero 2 del seeding ha analizzato cosa ha condizionato il match odierno: “Sono contento di essere in finale, ma oggi Zverev non era al 100%, in difficoltà dal punto di vista fisico. Ha vinto ieri e mentalmente è stato difficile recuperare, sono stati mesi intensi. Spero si rimetta per Torino. Dal mio punto di vista sono molto felice“.

L’azzurro ha presentato la finale di domani: “Auger-Aliassime è migliorato molto negli ultimi mesi, ha trovato i suoi schemi ed affrontarci è una grande occasione. E’ una finale, sarà bella. E’ un giocatore forte ed una persona gentile, ma cercherò di spingermi al limite per vincere. Poi, finalmente, avrò due giorni liberi per recuperare“.