Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Parigi? Montepremi sfizioso, ma con la vittoria…

Jannik Sinner ha travolto Alexander Zverev in due set e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Parigi, guadagnando così il diritto di affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime nel match che domenica 2 novembre metterà in palio il titolo sul cemento de La Defense Arena di Parigi. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il perentorio punteggio di 6-0, 6-1 in poco più di un’ora di gioco, replicando il successo ottenuto domenica scorsa contro il numero 3 del mondo nell’atto conclusivo del torneo ATP 500 di Vienna.

Si pensava a un confronto decisamente più equilibrato, avvincente e appassionante, invece il 24enne è risultato impeccabile sotto ogni punto di vista e non ha concesso praticamente nulla al rivale, rendendosi protagonista di una prestazione ai limiti della perfezione. Il nostro portacolori si è portato a una sola vittoria dal tornare numero 1 del mondo: se dovesse alzare al cielo il trofeo, infatti, supererà lo spagnolo Carlos Alcaraz e tornerà in testa al ranking ATP alla vigilia delle ATP Finals.

Dopo qualche criticità fisica riscontrata nell’ultimo precedente proprio contro il tedesco e nelle ultime uscite nella capitale transalpina, il campione di Wimbledon e Australian Open è tornato su livelli di grande spessore, dove i suoi tifosi vorrebbero sempre vederlo. La sua cavalcata ha un peso specifico enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma è rilevante anche il risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner raggiungendo la finale al Masters 1000 di Parigi?

Il montepremi è interessante, visto che stiamo parlando di 516.925 euro. E se dovesse vincere il torneo? In quel caso l’assegno salirebbe a 946.610 euro, una cifra degna di un torneo di questo livello. Intanto Jannik Sinner è salito a quota 13,6 milioni di dollari guadagnati nel corso della stagione considerando il circuito ATP, ma poi andrebbero aggiunti i sei milioni di dollari per il sigillo al Six Kings Slam (torneo di esibizione).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA FINALE A PARIGI?

516.925 euro.

E SE DOVESSE VINCERE IL TORNEO…

946.610 euro.