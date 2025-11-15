Andrea Gaudenzi rivela: “Vogliamo continuare a tenere le ATP Finals in Italia per altri cinque anni”

Un’apertura verso il futuro? Il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, si è espresso in maniera positiva in merito a una prosecuzione del progetto ATP Finals in Italia. A Torino il Master di fine anno sembra essere entrato in perfetta simbiosi col territorio e questo potrebbe essere un valido argomento anche per proseguire nella stessa sede in Piemonte.

“Il bilancio di Torino è positivo. Venivamo da Londra e le aspettative erano alte: ogni anno il torneo è migliorato in piccoli dettagli che fanno la differenza. La città ha abbracciato l’evento, in ogni angolo si respirano le Atp Finals. In altre città questo non è mai avvenuto. Vogliamo continuare a tenere le ATP Finals in Italia per altri cinque anni“, ha dichiarato Gaudenzi a Sky Sport.

“L’anno prossimo resteremo a Torino, il dibattito se continuare in questa sede nei successivi quattro anni o no avverrà nel primo semestre del prossimo anno. La base è ottima, c’è la possibilità di restare a Torino. Il nostro compito e dovere, però, è esplorare altre opzioni“, ha aggiunto il n.1 del’ATP.

Si era presa in considerazione anche l’ipotesi di Milano dal 2027, anche se è da capire se dal punto di vista logistico questa eventualità sia percorribile e conveniente.