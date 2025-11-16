Si chiude il calvario di Francesco Bagnaia: caduta anche nell’ultima gara a Valencia

Si augurava probabilmente di concludere la stagione in maniera diversa. Il degno epilogo del calvario vissuto quest’anno da Francesco Bagnaia (Ducati) lo regala la caduta nelle fasi iniziali dell’ultima gara stagionale di MotoGP che si sta svolgendo a Valencia.

Il pilota della Ducati, che aveva chiuso la Sprint di ieri in quattordicesima posizione, ha terminato la sua gara al primo giro della corsa spagnola, coinvolto in una caduta nelle concitate fasi iniziali di gara ed ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte all’ennesima avversità.

Il torinese, reduce da una qualifica che gli aveva consegnato la sedicesima posizione di partenza, chiude così un’annata nella quale, nonostante abbia conquistato 288 punti, non è mai stato realmente protagonista ed ha sempre dovuto recitare un ruolo da comprimario.

Bagnaia conclude la sua annata con un bilancio di due vittorie e sette podi, con un distacco che sfiora i trecento punti nei confronti del leader Marc Márquez. Adesso arriva il momento di esaminare a freddo tutto quanto successo in questa stagione per poter programmare al meglio il futuro.