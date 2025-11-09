Scherma, le fiorettiste azzurre cominciano con una vittoria a Palma di Maiorca

Dopo la vittoria nell’individuale di Martina Favaretto nell’individuale, sventola anche la bandiera italiana sul gradino più alto del podio a Palma di Maiorca. Nella prova a squadre, infatti, è l’Italia a trionfare con il quartetto composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e dalla stessa Favaretto. Le azzurre si sono imposte in finale contro ormai le solite rivali degli Stati Uniti nettamente con il punteggio di 45-32.

Una finale che si è decisa nella fase centrale. Decisivi il 5-1 di Cristino a Jing e poi il 5-2 di Errigo a Scruggs nel quinto e sesto assalto, con l’Italia che ha costruito l’allungo decisivo. Una gestione perfetta poi da parte delle azzurre negli ultimi tre assalti, prendendosi così la vittoria proprio all’esordio in Coppa del Mondo.

Le azzurre hanno sconfitto in semifinale il Giappone con un perentorio 42-26, con le nipponiche che sono poi state battute successivamente anche nella finalina per il terzo posto all’ultima stoccata dalla Francia con il punteggio di 35-34.

Il cammino dell’Italia era cominciato negli ottavi di finale con una comoda vittoria sulla Romania per 45-28 e poi anche nei quarti le azzurre hanno superato agevolmente la Cina per 45-23.