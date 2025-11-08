Scherma, Chiara Mormile sfiora i quarti ad Algeri. Vince la sudcoreana Jeon Hayoung

L’Algeria porta sicuramente fortuna a Jeon Hayoung. Dopo aver trionfato l’anno scorso ad Oran, la sciabolatrice sudcoreana concede il bis ad Algeri, centrando la vittoria nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Nell’ultimo atto l’asiatica ha sconfitto per 15-12 l’ungherese Sugar Katinka Battai. Sul podio ci salgono anche la russa Alina Mikhailova, battuta 15-7 da Jeon, e la bulgara Yoana Ilieva, che si è arresa all’ultima stoccata 15-14 con Battai.

Come in campo maschile, anche in questa gara femminile l’Italia è riuscita a portare solo un’atleta agli ottavi di finale. Si tratta di Chiara Mormile, migliore tra le azzurre, che ha sfiorato l’approdo ai quarti di finale, cedendo solamente all’ultima stoccata a Mikhailova dopo un assalto veramente molto combattuto.

Eliminazione ai sedicesimi di finale per Rebecca Gargano, battuta per 15-12 dalla sudcoreana Kim Jeongmi per 15-12. Fuori, invece, al primo turno Carlotta Fusetti (15-8 con la tedesca Spiesz), Mariella Viale (15-13 con la russa Mikhailova), Manuela Spica (15-7 con la russa Nikitina), Michela Battiston (15-12 con la francese Vongsavady) ed Eloisa Passaro (15-9 con la sudcoreana Yun).

Domani si terrà la prova a squadre ed il CT Andrea Aquili ha deciso di schierare un quartetto composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e la giovanissima (è Under 17) Vittoria Mocci.