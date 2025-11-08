Scherma, Bianchi e Martini sul podio all’esordio in Coppa del Mondo

Due azzurri sul podio, ma sul gradino più basso, nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025/2026 di fioretto maschile a Palma di Maiorca. A chiudere al terzo posto sono Guillaume Bianchi e Tommaso Martini. Trionfa il ceco Alexander Choupenitch, che ha battuto in finale l’ungherese Gergo Szemes con il punteggio di 15-10.

I due azzurri si sono dunque fermati in semifinale. Bianchi è stato battuto da Szemes per 15-11, mentre Martini ha perso con Choupenitch nettamente per 15-4, con il ceco che ha praticamente vissuto un campionato italiano, avendone eliminato tantissimi azzurri.

Potevano essere addirittura tre gli azzurri in semifinale, visto che Edoardo Luperi si è fermato nei quarti di finale, venendo sconfitto per 15-9 proprio da Choupenitch. Sempre il fiorettista ceco era stato il giustiziere negli ottavi di finale anche di Alessio Foconi (15-7) e nei sedicesimi di Giulio Lombardi (15-12).

Eliminazione agli ottavi di finale anche per Damiano Rosatelli, che si era reso protagonista di una bellissima vittoria al primo turno contro il campione del mondo Choi Chun Yin Ryan per 15-13. Successivamente l’azzurro è stato battuto dall’ungherese Gergo Szemes per 15-6.

Esce di scena ai sedicesimi Tommaso Marini, battuto nel derby azzurro da Edoardo Luperi con il punteggio di 15-12; mentre già al primo assalto si era fermato il cammino di Filippo Macchi con il britannico Jaimie Cook per 15-10. Sconfitti al primo assalto anche Damiano Di Veroli (15-7 con il giapponese Kawamura) e Davide Filippi (15-9 con Lam Ho Long)