Salto con gli sci: Nozomi Maruyama raddoppia a Lillehammer, solo Annika Sieff nella seconda serie

Seconda gara a Lillehammer e seconda vittoria per Nozomi Maruyama. La giapponese non lascia, anzi raddoppia, in quella che è una partenza di Coppa del Mondo di salto con gli sci 2025-2026 da sogno per lei. Vittoria nettissima, con 283.6 punti e quasi 30 di vantaggio sulla seconda, la norvegese Heidi Dyhre Traaserud. Resta da vedere se questo sarà un weekend isolato oppure se ci si troverà di fronte a un balzo improvviso di una saltatrice che, ad ogni modo, stava già scalando le gerarchie.

Detto di Maruyama, che per la cronaca vince sia la prima che la seconda serie saltando più lontano (134 e 133 metri) e meglio (146.5 e 137.1 di tutti), e detto anche di Traaserud che pesca un secondo salto magnifico per agguantare la seconda posizione, rivede il podio Nika Prevc. La slovena chiude a quota 250.4 e tanto le basta per tenere a distanza sia la tedesca Katharina Schmid, quarta con 244.7, che la canadese Abigail Strate, quinta a 242.4. Per lei va però fatto un discorso a parte: è la terza della seconda serie con 131 metri e 126.9 punti e riesce a rimontare dall’undicesima posizione.

Sesta posizione per la nipponica Yuki Ito a quota 241.2, settima e ottava per le norvegesi Eirin Maria Kvandal e Anna Odine Stroem a 239.4 e 239 rispettivamente, poi c’è la svedese Frida Westman, nona a 228 e al ritorno in top ten in Coppa del Mondo dopo tre anni, e decima la finlandese Heta Hirvonen, che fa una cosa spettacolare a 17 anni non solo e non già perché chiude a 226.5, ma anche perché parliamo di una che, parallelamente, è anche combinatista.

Per Annika Sieff, una che con la combinata nordica ha avuto a che fare, 21° posto con 206.4 punti insieme alla tedesca Selina Freitag; un risultato, questo, in linea con le attese, per buona misura. Fuori nella prima serie Jessica Malsiner e Martina Zanitzer, 39a e 40a (penultima e ultima) con 78.8 e 77.2 rispettivamente.