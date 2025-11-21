Salto con gli sci, il Giappone vince la prova a squadre miste di Lillehammer. Italia decima

Si apre con il successo del Giappone nel Team Event misto sul trampolino grande di Lillehammer la Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Sul Large Hill norvegese è andato in scena oggi il primo atto della tappa inaugurale del circuito maggiore in una stagione che culminerà tra pochi mesi a Predazzo con i Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Nozomi Maruyama, Ren Nikaido, Yuki Ito e Ryoyu Kobayashi hanno trionfato a Lillehammer totalizzando 1034 punti e resistendo al tentativo di rimonta di Slovenia (Nika Prevc, Timi Zajc, Nika Vodan, Domen Prevc) e Austria (Julia Muehlbacher, Stefan Kraft, Lisa Eder, Jan Hoerl), che si sono attestate rispettivamente in seconda e terza piazza a 8.9 e 10.1 punti dalla vetta.

Distacchi più importanti per il resto del mondo, con la Germania (Katharina Schmid, Philipp Raimunf, Selina Freitag, Felix Hoffmann) ai piedi del podio in quarta posizione a 41.6 punti dalla testa e a oltre 30 punti dalla top3, mentre la Norvegia (Heidi Traaserud, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal, Marius Lindvik) quinta accusa un gap di 93.9 punti dal Giappone.

L’Italia, senza Giovanni Bresadola (che sarà impegnato questo weekend a livello individuale) e l’infortunata Lara Malsiner, ha mancato la qualificazione per la seconda serie riservata alle prime otto non andando oltre il decimo posto su quindici squadre iscritte con il quartetto composto da Martina Zanitzer, Francesco Cecon, Annika Sieff e Alex Insam.