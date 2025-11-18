Rally, Lancia presenta la Ypsilon Rally2 HF Integrale. Debutto a Montecarlo

Lancia ha presentato la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, auto che correrà nel FIA World Rally Championship 2026. L’auto, presentata presso la sede di Stellantis Motorsport a Satory in Francia, sarà protagonista nella categoria WRC2 del Mondiale e parallelamente anche nel FIA European Rally Championship (ERC) e nelle principali serie nazionali tra cui ovviamente anche il Campionato Italiano Assoluto Rally.

Il marchio italiano si prepara per il ritorno nel mondo dei Rally dopo i risultati ottenuti in passato: 11 Campionati del Mondo Costruttori Rally FIA, 1 Mille Miglia, 2 Targa Florio e 1 Carrera Panamericana. Oltre alla Rally2 è stata presentata ricordiamo la presenza sul mercato anche della versione Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing (entry-level conforme alla nuova classe FIA Rally6).

In attesa di scoprire i piloti, Lancia ha confermato che il debutto avverrà a fine gennaio in occasione della prima prova del Mondiale a Montecarlo. Le prime consegne ai clienti sono previste per il primo trimestre del 2026 attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop.

Roberta Zerbi, CEO of Lancia, ha dichiarato in una nota: “Il ritorno di Lancia nel WRC è il risultato di un percorso fatto di umiltà, determinazione e orgoglio italiano. Siamo pienamente consapevoli del nostro patrimonio leggendario che lungi dall’intimidirci, ci ispira a dare il meglio di noi. Lancia torna alle competizioni, con il suo stile inconfondibile e la sua audacia”.