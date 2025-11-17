F1, a Lusail sarà imposto un limite di 25 giri per ogni set di gomme. Doppia sosta obbligatoria nel GP del Qatar

In attesa di vivere questo weekend il suggestivo Gran Premio di Las Vegas sotto i riflettori della Strip, arriva una novità importante per la Formula Uno in vista di quello che sarà il penultimo appuntamento della stagione. Pirelli, in accordo con FIA e F1, ha comunicato infatti che verrà imposto un limite massimo di 25 giri che ciascun treno di gomme potrà percorrere sulla pista di Lusail nell’arco dell’intero fine settimana di gara (formato Sprint) previsto dal 28 al 30 novembre.

“Ogni set di pneumatici fornito ai team all’inizio del weekend di gara potrà coprire un massimo di 25 giri del circuito di Lusail, molto impegnativo per le gomme in termini di energia, stress termico e usura del battistrada. I giri saranno conteggiati cumulativamente per tutte le sessioni in pista, incluse le tornate effettuate in regime di Safety Car o Virtual Safety Car“, spiega la Pirelli.

La casa milanese ha poi aggiunto: “La misura si è resa necessaria a seguito delle analisi condotte sugli pneumatici utilizzati nel 2024. Lo scorso anno, infatti, diverse gomme (in particolare sull’asse anteriore sinistro) avevano raggiunto il massimo livello di usura. Questa condizione, in combinazione con le elevate energie laterali, aveva intensificato l’affaticamento della costruzione. Le squadre per ridurre il numero di soste ai box hanno affinato la gestione del degrado degli pneumatici contenendo i cali di prestazione con il conseguente rischio talvolta di estendere lo stint oltre la vita utile della gomma“.

Il Gran Premio del Qatar si svolge sulla distanza dei 57 giri, quindi di conseguenza tutti i piloti saranno obbligati ad effettuare almeno due pit-stop. Nel conteggio delle tornate accumulate dai vari set di gomme non verranno presi in considerazione i giri di ricognizione, di formazione e quelli effettuati dopo la bandiera a scacchi della Sprint e del GP. Pirelli porterà ovviamente a Lusail le mescole più dure a disposizione: C1, C2 e C3.